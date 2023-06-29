Здоровье 29 июня 2023, 18:59 Ученые Медуниверситета армии Китая рассказали, какая диета повышает выносливость Nature Metabolism: диета с ограничением времени приема пищи повышает выносливость

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Существует диета, которая способны повысить выносливость. К такому выводу пришли ученые Юго-Западной больницы Медицинского университета армии Китая. Об этом сообщила Lenta.Ru со ссылкой на журнал Nature Metabolism.

Ученые провели исследование, в рамках которого изучили влияние времени приема пищи на физическую работоспособность. Эксперименты ставили на мышах. Специалисты пришли к выводу, что животные, которых кормили с ограничением по времени, стали быстрее бегать. Кроме того, у них увеличилась продолжительность дистанции, написала Neva.Today.