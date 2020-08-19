Ученые: мед эффективнее антибиотиков от кашля и боли в горле

Оказалось, что мед эффективнее помогает при боли в горле и уменьшает кашель на 36% лучше, чем препараты. Кроме того, он не вызывает никаких побочных эффектов.

Исследователи считают, что употребление меда при болезни может снизить необходимость принимать антибиотики, к которым вырабатывается привыкание.

«Он представляет собой широко доступную и дешевую альтернативу антибиотикам. Наш вывод о том, что мед может быть эффективным, является важным. Мед — разумная альтернатива», — рассказали они.

Также ученые напомнили об осторожности. Мед нельзя есть аллергиками и детям до года. В обоих случаях это может иметь летальный исход.

Ранее специалисты Роскачества исследовали мед 46 наиболее популярных у россиян торговых марок. В некоторых из них были найдены следы антибиотиков. По словам экспертов, причин того, что лекарство могло оказаться в меде, — две. Первая — пчеловод не соблюдает инструкцию по применению ветеринарного препарата. Вторая — он использует антибиотики из обычной аптеки.