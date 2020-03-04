Ученые: люди могут заражать питомцев коронавирусом

Гонконгские ученые после нескольких проб анализов единогласно подтвердили заражение собаки COVID-19. Пса мог заразить хозяин, у которого коронавирус подтвердили.

Как сообщается на сайте правительства, случай является передачей вируса от человека к животному.

«Тесты собаки на COVID-19 несколько раз оказались слабоположительными, что означает низкий уровень заражения вирусом. Эксперты из Гонконгского университета единогласно согласились, что результаты тестов свидетельствуют о том, что у собаки низкий уровень заражения вирусом и это вероятнее всего случай передачи вируса от человека к животному», — говорится в опубликованном заявлении.

После того, как владельца госпитализировали, анализы взяли у его собаки. Результаты показали, что в крови животного имеются слабые следы инфекции. Симптомов при этом не было, но собаку все равно поместили на карантин. Она вернется домой только после того, как исследования покажут отрицательные значения.