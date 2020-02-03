Ученые: легкие бросивших курить могут восстановить мутировавшие клетки

В ходе исследование ученые изучили клетки легких детей, никогда не куривших людей и тех, кто бросил курить и делает это по сей день. Выяснилось, что из-за воздействия дыма у активных курильщиков мутировавшими оказались 9 из 10 клеток легких.

У тех, кто бросил эту пагубную привычку, здоровых клеток оказалось в четыре раза больше. Специалисты объяснили это тем, что после отказа от курения легкие как бы замещают поврежденные клетки на новые.