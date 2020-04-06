Ученые: коронавирус может оставаться на медицинских масках около недели

Коронавирус по-разному ведет себя на поверхностях. Если на печатной и папиросной бумаге он «выживает» всего несколько часов, то на использованных медицинских масках — около недели.

Исследование экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний выявило, как долго коронавирус остается на том или ином материале. Выводы специалистов опубликовала газета South China Morning Post, сославшись на статью в специализированном журнале The Lancet.

При комнатной температуре вирус остается меньше трех часов на обычной и папиросной бумаге, на обработанной древесине и ткани исчезает на второй день, на стекле и банкнотах держится до четырех дней, на нержавеющей стали и пластике — около четырех-семи дней.

Кроме того, инфекцию обнаружили спустя семь дней на наружном слое маски для лица. Поэтому важно не касаться ее руками.

«Вирус может попасть на руки, а если вы дотронетесь ими до глаз — то и в ваш организм», — заметили ученые. По их словам, большинство бытовых чистящих средств достаточно эффективны для того, чтобы «убить коронавирус». Тем не менее, мытье и дезинфекция рук остаются одними из самых простых и надежных способов избежать заражения.

Полученные результаты, по словам ученых, «необязательно отражают потенциальную возможность заражения вирусом при случайном контакте». Исследования они проводили в лабораторных условиях и не касались инфицированных предметов руками.

Число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 1,2 миллиона человек. В России подтверждено 5389 случаев заболевания.