facebook_pixel
    24 июля 2020, 15:34

    Ученые: кишечный рак начинается с потери зуба

    Алена Макаренко

    Кишечный рак может начаться с потери зуба. К такому выводу пришли ученые из Виргинского политехнического университета, сообщил «Царьград».
    Ученые: кишечный рак начинается с потери зуба

    Болезнь могут спровоцировать бактерии в полости рта, после чего иммунитет разрушится в считанные дни.

    В полости рта живут хорошие и опасные бактерии. К последним относится Fusobacterium nucleatum. В некоторых случаях они могут вызывать периодонтит или воспаление периодонта — соединительной ткани между корнем зуба и альвеолой. А он в свою очередь способен привести к выпадению зуба.

    Если эта бактерия попадает в кровь, она запускает разрушительные процессы в мозгу, печени и сердце. Из-за F. nucleatum у женщин с болезнями периодонта существует высокий риск преждевременных родов. Кроме того, эту бактерию часто находят в злокачественных опухолях толстого кишечника. Опухолевые клетки хорошо «схватываются» с бактериями Fusobacterium nucleatum, потом пораженные клетки отрываются от опухоли и становятся метастатическими.

    Новости SMI.FM