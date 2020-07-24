Ученые: кишечный рак начинается с потери зуба

Болезнь могут спровоцировать бактерии в полости рта, после чего иммунитет разрушится в считанные дни.

В полости рта живут хорошие и опасные бактерии. К последним относится Fusobacterium nucleatum. В некоторых случаях они могут вызывать периодонтит или воспаление периодонта — соединительной ткани между корнем зуба и альвеолой. А он в свою очередь способен привести к выпадению зуба.

Если эта бактерия попадает в кровь, она запускает разрушительные процессы в мозгу, печени и сердце. Из-за F. nucleatum у женщин с болезнями периодонта существует высокий риск преждевременных родов. Кроме того, эту бактерию часто находят в злокачественных опухолях толстого кишечника. Опухолевые клетки хорошо «схватываются» с бактериями Fusobacterium nucleatum, потом пораженные клетки отрываются от опухоли и становятся метастатическими.