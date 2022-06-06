Ученые Кембриджского университета рассказали о пользе орехов в борьбе с ожирением

Многие люди с приходом купального сезона стараются избавиться от лишних килограммов. Один продукт способен решить данную проблему благодаря своим свойствам контролировать аппетит. К такому выводу пришли специалисты Кембриджского университета. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

По мнению специалистов, орехи являются крайне полезным для похудения продуктом. С помощью них можно быстро и эффективно утолить чувство голода. Кроме того, употребление орехов помогает снизить аппетит. Дело в том, что организм довольно медленно переваривает данный продукт.

Кроме того, по словам ученых, разнообразить рацион стоит морковью и авокадо. Эта еда богата волокнами, а также мононенасыщенными жирами. Такие вещества помогают контроллировать аппетит. Похудеть помогают и некоторые напитки. К ним относится зеленый чай. В нем содержатся полифенолы, которые повышают теплообмен и способствуют сгоранию лишних жиров, передали Nation News.