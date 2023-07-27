Здоровье 27 июля 2023, 17:38 Ученые Калифорнийского университета рассказали о пользе йоги Доктор Хелен Лаврецки: йога улучшает память у людей с высоким риском болезни Альцгеймера

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Занятия кундалини-йогой полезны для людей с высоким риском болезни Альцгеймера. Подобные занятия помогают улучшать память. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил «Ридус».

По словам специалистов, все дело в том, что такие практики основаны на правильном дыхании и умственной активности. Особенно полезными эти занятия являются для пожилых людей, у которых велик риск развития Альцгеймера.

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В исследовании приняли участие 22 женщины в возрасте от 61 до 65 лет. Их разделили на две группы. Первая занималась кундалини-йогой в течение трех месяцев, а вторая выполняла специальные упражнения для тренировки памяти (МЕТ). Выяснилось, что первые занятия помогают намного лучше.

Доктор Хелен Лаврецки отметила, что кундалини йога лучше всего подходит для пожилых, у кого есть физические ограничения.