Ученые изучили мутации генома SARS-CoV-2 в России

В стране прочитаны полные 1215 изолятов нового коронавируса. Они были выделены в разное время с момента выявления патогена на территории РФ.

«Изучение генетической изменчивости коронавируса обеспечивает оперативный мониторинг за патогеном и готовность к незамедлительному принятию необходимых мер при появлении более опасного варианта вируса», — сказали специалисты Роспотребнадзора.

Все образцы людей с COVID-19 передают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекциями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. У него есть большой опыт в изучении генетической изменчивости вирусов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус в России не имеет опасных мутаций. Изменения инфекции обнаружены в Санкт-Петербурге и Сибири. По ее словам, из-за новой мутации люди не будут болеть сильнее.

СОVID-19 в России подтвержден более чем у 2,1 миллиона человек. Выздоровели 1,6 миллиона. Жертвами эпидемии стали 37 031 россиянин. За последние сутки в стране зарегистрировали выявили 24 326 новых случаев.