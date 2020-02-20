Ученые: излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции
Чжао Цзяньпин, китайский профессор, сообщил, что были зафиксированы случаи, когда выздоровевший после коронавируса человек, продолжал являться носителем инфекции. Об этом написал сайт «Политика сегодня».
«Есть пациенты, которые считались вылеченными, тесты на коронавирус стали отрицательными, а потом, когда они возвращались домой, тест снова показывал положительный результат», — пояснил медик.
Подобная ситуация объясняется несовершенством тестов и индивидуальными особенностями организма конкретных пациентов. В связи с этим профессор предлагает вводить 14-дневный карантин после выписки пациентов.