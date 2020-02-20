Ученые: излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

«Есть пациенты, которые считались вылеченными, тесты на коронавирус стали отрицательными, а потом, когда они возвращались домой, тест снова показывал положительный результат», — пояснил медик.

Подобная ситуация объясняется несовершенством тестов и индивидуальными особенностями организма конкретных пациентов. В связи с этим профессор предлагает вводить 14-дневный карантин после выписки пациентов.