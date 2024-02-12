Здоровье 12 февраля 2024, 14:01 Ученые из Университета Торонто: бросившие курить люди через несколько лет возвращаются к прежнему уровню здоровья

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Ученые из Университета Торонто провели исследование и выяснили, что отказавшиеся от вредной привычки люди уже через несколько лет возвращаются к уровню здоровья, близкому к никогда не курившим. Об этом сообщил сайт evidence.nejm.org.

Многие люди думают, что им слишком поздно бросать курить. Однако отказ от вредной привычки в любом возрасте в быстрые сроки принесет только пользу для здоровья.

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Как сообщили «Дни.ру», отказ от сигарет снизит риск развития множества заболеваний, значительно улучшит качество жизни и увеличит ее продолжительность.