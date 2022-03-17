Ученые из Университета Темпл заявили, что оливковое масло замедляет старение

Оливковое масло является крайне полезным продуктом. Оно способно благоприятно сказаться на состоянии здоровья, а также замедлить процесс старения. К такому выводу пришли ученые медицинского факультета Льюиса Каца Университета Темпл в Филадельфии. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на публикацию испанского издания El Confidencial.

Употребляя оливковое масло, человек может в разы замедлить старение своего организма. Кроме того, этот продукт препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и болезнь Альцгеймера, передал сайт VSE42.RU.

Кроме того, с помощью оливкового масла можно снизить риск возникновения психических расстройств, таких как лобно-височная деменция. Все дело в том, что этот продукт содержит компоненты, которые защищают нейронные узлы, написали «Дни.ру».

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, с помощью каких продуктов возможно побороть стресс. Специалист посоветовала добавить в свой рацион орехи, гречневую крупу и семечки.