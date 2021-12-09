Ученые из Университета штата Орегон заявили, что улун помогает в профилактике рака

Согласно исследованиям ученых из Университета штата Орегон (США), китайский чай улун может помочь в профилактике онкологических заболеваний. И это далеко не единственное его полезное свойство, сообщило издание «Профиль».

Употребление улуна положительно влияет на многие показатели здоровья. Например, этот чай улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, а также помогает предотвратить ожирение и сахарный диабет, стабилизируя уровень сахара в крови, а также предотвращает снижение когнитивных функций.

Чай действует как антиоксидант, способствуя удалению свободных радикалов из организма. Благодаря этим свойствам улун способен подавлять рост раковых клеток в разных органах.

Более того, согласно исследованиям ученых, люди, которые пьют более 300 миллилитров этого чая в неделю, имеют более низкий риск развития дислипидемии — синдрома, связанного с нарушением обмена липидов и липопротеидов крови, написала «Экономика сегодня».