Ученые из Университета Падуи выяснили, сколько упражнений нужно в день для здоровой старости

Ученые из Университета Падуи (Италия) провели исследование, чтобы выяснить, сколько физических упражнений требуется человеку ежедневно, чтобы обеспечить себе здоровую старость. Об этом написало издание «Профиль» со ссылкой на журнал Heart.

По данным исследователей, достаточно около 20 минут ежедневной физической активности, чтобы снизить риск сердечных заболеваний у людей в возрасте 70–75 лет.

В ходе исследования ученые отслеживали сердечные заболевания среди трех тысяч участников в возрасте старше 65 лет в течение 20 лет, а также уровень их физической активности. Умеренная физическая активность включала ходьбу, боулинг и рыбалку, а энергичная активность — садоводство, тренировки в спортзале, езду на велосипеде, танцы и плавание. По окончании исследования ученые пришли к выводу что наибольшую пользу физическая активность приносила людям в возрасте 70-75 лет.

Специалисты пришли к выводу что даже пожилым людям полезно регулярно занbматься физическими нагрузками для продления жизни, написало ИА Nation News.