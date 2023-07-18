Здоровье 18 июля 2023, 16:36 Ученые из Университета Отаго рассказали, какие упражнения стоит делать перед операцией Ученые Университета Отаго посоветовали делать высокоинтенсивные упражнения перед операцией

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Перед операцией стоит делать высокоинтенсивные упражнения. К такому выводу пришли ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия). Об этом сообщил «Ридус».

Ученые проанализировали данные 832 пациентов. Они пришли к выводу, что подобные процедуры снижают риски осложнений, а также снижают вероятность развития воспаления.

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«Тренировки HIIT повышают кардиореспираторную выносливость, и это связано с более низким риском неблагоприятных послеоперационных последствий», — заявил ведущий автор исследования доктор Кари Клиффорд.