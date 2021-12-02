Ученые из Университета Осло рассказали о минусах средиземноморской диеты

Средиземноморскую диету часто называют наиболее здоровым и сбалансированным типом питания, однако у ученых есть сомнения на этот счет. Группа ученых из Университета Осло (Норвегия) с помощью эксперимента выяснила, что в организм придерживающихся средиземноморской диеты поступает большое количество токсинов, написал Live 24 со ссылкой на Forskning.

Испытуемых разделили на две группы. Половина участников эксперимента придерживалась средиземноморской диеты, другая половины — североевропейской. Оказалось, что на средиземноморской диете люди потребляют в 2-4 раза больше токсинов.

После этого участников снова разделили. На этот раз все испытуемые придерживались средиземноморской диеты, но половина употребляла продукты, выращенные обычным способом, а другая половина — продукты, выращенные экологически чистым способом.

«В группе, которая придерживалась средиземноморской диеты с продуктами, выращенными экологически чистым способом, уровень потребления токсинов из окружающей среды снизился на 90% по сравнению с группой, которая жила на средиземноморской диете с продуктами, произведенными обычным способом», — рассказал Пер Уле Иверсен, профессор кафедры диетологии в Университете Осло.

Ученые пришли к выводу, что фрукты, овощи и зерно, составляющие основу средиземноморской диеты, содержат большое количество токсинов, когда они выращены привычным способом. Вредные вещества влияют на гормональный фон и подрывают общее здоровье организма, отметили NEWS.ru.