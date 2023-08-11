Здоровье 11 августа 2023, 15:58 Ученые из Университета Копенгагена выяснили, что брокколи нормализуют работу легких

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Некоторые продукты могут положительно сказаться на работе легких. К такому выводу пришли ученые из Университета Копенгагена. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на журнал ERJ Open Research.

Специалисты посоветовали включить в рацион брокколи, шпинат, капусту и другие листовые и зеленые овощи. В их составе содержится большое количество витаминов K. Недостаток этого вещества приводит к плохой работе легких, развитию бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких.