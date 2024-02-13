Здоровье 13 февраля 2024, 16:58 Ученые из Университета Кентербери: изометрические упражнения отлично снижают давление

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Ученые из Университета Кентербери в Новой Зеландии провели исследование и выяснили, что изометрические упражнения лучше других снижают давление. Об этом сообщил сайт bjsm.bmj.com.

Суть упражнений заключается в сокращении мышц и их удерживании в одном и том же положении. Ученые установили, что приседания у стены значительно снижали систолическое и диастолическое артериальное давление.

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Исследователи также отметили, что даже короткие периоды таких упражнений могут значительно улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, сообщил сайт 7Дней.