Ученые из Университета Кардиффа установили, что вызывает болезнь Альцгеймера

Специалисты из Кардиффского университета (Великобритания) смогли выявить дополнительный ряд факторов, который провоцирует болезнь Альцгеймера. Возглавила группу ученых Ребекка Симс. Об этом сообщил «Ридус».

Специалисты проанализировали геномы более 100 000 респондентов, которые страдают данным заболеванием. После они сравнили их показатели с геномами 600 000 здоровых людей. Специалистам удалось увеличить список специфических генов, которые вызывают болезнь, еще на 42 пункта.

Ученые установили, что на появлении заболевания в значительной степени сказываются иммунные клетки микроглии. При этом чаще всего причины заболевания носят индивидуальный характер. У некоторых деменция может быть вызвана нарушением деятельности иммунных клеток, при этом у других ее провоцирует дисфункция метаболизма жиров.