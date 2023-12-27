Здоровье 27 декабря 2023, 15:56 Ученые из Университета Гетеборга выяснили, что регулярные кардиотренировки снижают риск болезней сердца

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Шведские ученые из Университета Гетеборга провели исследование и выяснили, что регулярные кардиотренировки снижают риски госпитализаций с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщил сайт academic.oup.com.

Ученые установили, что вызванное кардиотренировками улучшение выносливости снизило количество госпитализаций добровольцев на 13%. Во время эксперименты участникам измеряли вес, рост и артериальное давление.

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Как сообщили «Дни.ру», подобные упражнения обязательно должны быть включены в программы по профилактике развития болезней сердца.