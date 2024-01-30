Здоровье 30 января 2024, 14:45 Ученые из Университета Эксетера: занятия музыкой поддерживают работу мозга в пожилом возрасте

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Британские ученые из Университета Эксетера провели исследование и выяснили, что занятия музыкой на протяжении всей жизни способны улучшить здоровье мозга в пожилом возрасте. Об этом сообщил сайт medicalxpress.com.

Специалисты установили, игра на музыкальном инструменте, особенно на фортепиано, улучшает память и способность решать сложные задачи, сообщили «Дни.ру».

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Ученые отметили, чоп продвижение музыкального образования может стать частью инициатив общественного здравоохранения по пропаганде образа жизни, полезного для здоровья мозга.