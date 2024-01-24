Здоровье 24 января 2024, 14:41 Ученые из Университета Барселоны: аэробные упражнения эффективны в борьбе с заболеваниями печени

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Ученые из Университета Барселоны провели исследование и выяснили, что аэробные упражнения эффективно справляются с заболеваниями печени. Об этом сообщил сайт metabolismjournal.com.

Специалисты установили, что бег, танцы, плавание и прогулки помогают усваивать жиры, уменьшая размер липидных капель и, следовательно, снижая тяжесть неалкогольной жировой болезни печени. Эксперимент ученые провели на мышах.

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Как сообщили «Дни.ру», помимо физической нагрузки для нормальной работы печени важно соблюдать принципы здорового питания.