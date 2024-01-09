09 января 2024, 12:28
Ученые из Тель-Авивского университета выяснили, что лишний вес у подростков повышает риск развития болезни почек
Лишние килограммы у людей подросткового возраста значительно увеличивают риск развития хронической болезни почек. К такому выводу пришли израильские специалисты из Тель-Авивского университета (Израиль) и американские ученые из Гарвардского университета, написал «Ридлайф» со ссылкой на jamanetwork.com.
Как уточнили «Дни.ру», у мальчиков-подростков риск развития болезни почек больше всего увеличивался при тяжелом и легком ожирении. У девочек подросткового возраста даже при тяжелом ожирении риск появления ХБП был значительно ниже.
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В своем исследовании ученые подчеркнули важность снижения уровня подросткового ожирения.
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