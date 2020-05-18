Ученые из США узнали о редком признаке коронавируса

Одним из симптомов коронавируса является инсульт. Он может сразить молодых пациентов. Такое заявление сделала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, такое проявление COVID-19 может быть связано с гиперкоагуляцией (повышенная свертываемость крови). Из-за этого в организме образуются тромбы. Об этом написала Lenta.ru.

«Мы уже знаем, что, если происходит закупорка сосудов в головном мозге, это инсульт, если в сердце — инфаркт. А когда затыкается масса разных сосудов в разных других местах, то получается состояние, которое называется диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови — ДВС-синдром», — пояснила она.

Баранова добавила, что кожные проявления вируса указывают на разрыв мелких сосудов, которые вызваны сгустками крови. Профессор отметила, что гиперкоагуляция иногда является единственным признаком коронавируса. Особенно это касается бессимптомных и малосимптомных пациентов.

Известно, что в США в период пандемии в семь раз увеличилось число больных моложе 40 лет, которые поступают в больницы с сердечно-сосудистыми патологиями.

Ранее теледоктор Елена Малышева назвала основной симптом коронавируса.