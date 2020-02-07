Ученые из США узнали, как замедлить старение мозга

По информации ИА Nation News, исследователи изучили врожденные лимфоидные клетки второй группы, которые участвуют в регенерации. Эксперты пояснили, что именно они играют важную роль в борьбе со старением. До этого исследования было неизвестно, что такие клетки есть в центральной нервной системе и реагируют на старение.

Ученые обследовали мозг молодых и старых мышей. Они заметили, что с возрастом нужные клетки собираются в сосудистом сплетении, который вырабатывает жидкость для спинного мозга. То же самое происходит и в организме человека.

Эксперты активировали лимфоидные клетки у старых испытуемых. После этого начали вырабатываться белки, стимулирующие производство нейронов и продлевающие жизненный цикл.