Ученые из США узнали, как замедлить старение мозга
Американские специалисты из Медицинского колледжа Олбани выяснили, что в головном мозге человека накапливается определенный тип иммунных клеток. При активации они замедляют снижение когнитивных способностей органа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сайт журнала Journal of Experimental Medicine.
По информации ИА Nation News, исследователи изучили врожденные лимфоидные клетки второй группы, которые участвуют в регенерации. Эксперты пояснили, что именно они играют важную роль в борьбе со старением. До этого исследования было неизвестно, что такие клетки есть в центральной нервной системе и реагируют на старение.
Ученые обследовали мозг молодых и старых мышей. Они заметили, что с возрастом нужные клетки собираются в сосудистом сплетении, который вырабатывает жидкость для спинного мозга. То же самое происходит и в организме человека.
Эксперты активировали лимфоидные клетки у старых испытуемых. После этого начали вырабатываться белки, стимулирующие производство нейронов и продлевающие жизненный цикл.