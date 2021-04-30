Ученые из США рассказали о пути заражения коронавирусом в самолете

Порядок посадки пассажиров на борт самолета влияет на риск заражения коронавирусом. К такому выводу пришли американские ученые. Их мнение приводится в статье, размещенной в журнале Royal Society Open Science.

Если заполнение мест начинается от хвоста к носу, то риск заражения коронавирусом возрастает по сравнению со случайным рассаживанием, считают ученые. Из-за снижения заболеваемости COVID-19 в Штатах ряд авиакомпаний изменили процедуру рассаживания пассажиров, начиная заполнять кресла в хвосте.

Это объясняется существующим стереотипом о том, что так якобы снижает риск заражения, поскольку люди не проходят мимо тех, кто уже сел. Ученые проверили эту гипотезу. Они провели компьютерные симуляции 16 тысяч возможных перемещений пассажиров в салоне самолета.

По результатам их исследования, такой подход только увеличивает заражаемость коронавирусом на 50%. Это происходит из-за того, что большое количество людей пытаются разместить свой багаж одновременно и на одни и те же полки.

Результаты этого исследования схожи с другими, в ходе которых удалось установить, что скопления людей в проходах самолета увеличивает риск передачи вируса Эбола.

Прилетающих в Россию из Индии начали тестировать на коронавирус прямо в аэропорту с 27 апреля. Это произошло после того, как полсотни пассажиров самолета, летевшего из Дели в Гонконг, сдали положительные тесты по прилете. При том что перед посадкой у всех пассажиров тест на COVID-19 был отрицательный. Ситуация с коронавирусом в Индии близка к критической. Страны уже начали приостанавливать авиасообщение с ней.