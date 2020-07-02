Ученые из США предложили выявлять раковые клетки с помощью подсвечивания
Ученые из Университета Пенсильвании в США и специалисты из Медицинской школы Перельмана и Сунилом Сингалом из Центра точной хирургии в онкологическом центре Абрамсона предложили выявлять раковые клетки при помощи их подсвечивания специальным красителем, сообщил сайт Naked science со ссылкой на публикацию журнала PLOS ONE.
Отмечается, что такой способ диагностики позволит вовремя заметить опухоли, которые повышают риск рецидива. Как пояснили эксперты, специальный краситель светится под ближним инфракрасным светом. Он будет накапливаться в раковых клетках и «выдавать» их. Помимо прочего, вещество сможет подсвечивать и те раковые клетки, которые уже распространились на лимфатические узлы.
Ранее онколог Иван Карасев рассказал об опасности употребления рафинированного подсолнечного масла. По его словам, при нагревании оно выделяет канцерогенные вещества и содержит большое число трансжиров. Они имеют свойство накапливаться в организме.