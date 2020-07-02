Ученые из США предложили выявлять раковые клетки с помощью подсвечивания

Отмечается, что такой способ диагностики позволит вовремя заметить опухоли, которые повышают риск рецидива. Как пояснили эксперты, специальный краситель светится под ближним инфракрасным светом. Он будет накапливаться в раковых клетках и «выдавать» их. Помимо прочего, вещество сможет подсвечивать и те раковые клетки, которые уже распространились на лимфатические узлы.

Ранее онколог Иван Карасев рассказал об опасности употребления рафинированного подсолнечного масла. По его словам, при нагревании оно выделяет канцерогенные вещества и содержит большое число трансжиров. Они имеют свойство накапливаться в организме.