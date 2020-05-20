Ученые из США обнаружили в мозге центр, «отключающий» боль

Участок, о котором говорится в недавнем исследовании специалистов, находится рядом с миндалиной. Он способен создавать отрицательные реакции на внешнюю угрозу. Например, отвечает за тревогу или агрессию.

Исследователи заметили, что общая анестезия в центральной миндалине мозга включает в работу тормозные нейроны, которые связаны с другими областями мозга. Они могут подать сигнал «стоп».

По словам ученых, эта часть является «ключевым узлом», который влияет на работу примерно двух десятков участков. Препараты, воздействующие на нее, будут эффективнее существующих болеутоляющих.