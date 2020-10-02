Ученые из США назвали возраст распространителей COVID-19

По их заявлению, наибольшую роль в инфицировании СОVID-19 окружающих людей играют дети и молодежь. Специалисты проанализировали случаи заражения коронавирусом у 575 тысяч жителей на юго-востоке Индии. Результаты эксперимента показали, что на 8% инфицированных приходилось 60% новых случаев заражения, пишет ИА НСН.

Отмечается, что те, кто заражался через отслеживаемые контакты, были моложе других. Среди них также чаще встречались представительницы женского пола.