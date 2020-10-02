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    02 октября 2020, 14:01

    Ученые из США назвали возраст распространителей COVID-19

    Полина Петрова

    Ученые университета Джона Хопкинса, Принстонского и Калифорнийского университетов объяснили, люди какого возраста преимущественно являются распространителями коронавирусной инфекции, информирует РИА «Новости».
    Ученые из США назвали возраст распространителей COVID-19

    По их заявлению, наибольшую роль в инфицировании СОVID-19 окружающих людей играют дети и молодежь. Специалисты проанализировали случаи заражения коронавирусом у 575 тысяч жителей на юго-востоке Индии. Результаты эксперимента показали, что на 8% инфицированных приходилось 60% новых случаев заражения, пишет ИА НСН.

    Отмечается, что те, кто заражался через отслеживаемые контакты, были моложе других. Среди них также чаще встречались представительницы женского пола.

    Новости SMI.FM