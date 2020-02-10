Ученые из Сингапура протестируют вакцину от коронавируса

Специалисты планируют тестировать вакцину на здоровых добровольцах. За состоянием пациентов будут наблюдать медики.

Профессор Пенсильванского университета, глава Центра динамики инфекционных заболеваний (CIDD) Элизабет МакГроу уточнила, что во время текущей вспышки коронавируса вакцина не появится.

Она пояснила, что в настоящее время врачи разрабатывают лекарство, однако это займет много времени. По ее словам, над вакциной могут работать несколько лет.

Ранее в прессе появилась информация о том, что китайцы создали вакцину от коронавируса и уже проводят тесты на мышах.