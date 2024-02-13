Здоровье 13 февраля 2024, 14:46 Ученые из Сиднейского университета: танцы лучше влияют на психическое здоровье, чем другие виды активности

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Ученые из Сиднейского университета в Австралии провели исследование и выяснили, что занятия танцами лучше влияют на психическое здоровье, чем другие виды физической активности. Об этом сообщил сайт springer.com.

Специалисты установили, что танцы облегчают симптомы депрессии, улучшают память и эмоциональный фон. Такой вид активности наиболее благоприятен для психического здоровья, чем командные виды спорта, боевые искусства, ходьба и силовые тренировки в зале.

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Как сообщили «Дни.ру», людям с болезнями сердца и патологиями опорно-двигательного аппарата необходимо проконсультироваться с врачом перед посещением занятий по танцам.