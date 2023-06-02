Здоровье 02 июня 2023, 16:23 Ученые из Швеции рассказали, как нездоровая пища влияет на сон Obesity: у тех, кто придерживается нездоровой диеты, сон менее глубокий

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Шведские ученые из Уппсальского университета в результате исследования выяснили, каким образом нездоровая пища влияет на сон людей. Результаты опубликовал журнал Obesity.

Специалисты отобрали группу добровольцев и разделили ее на две части. Первая группа ела вредную обработанную пищу с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров. Другая придерживалась здорового питания, написал «Ридус».

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Результаты показали, что у тех людей, которые ели вредные продукты, сон был менее глубоким и качественным. В дальнейшем эти люди имели общее плохое самочувствие на протяжении всего дня.

Ученые предупреждают, что плохая еда, как и неглубокий сон повышают риск развития множества заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера.