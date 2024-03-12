Здоровье 12 марта 2024, 18:22 Ученые из Швеции и Китая выяснили, что недостаток сна повышает риск развития сахарного диабета

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Количество сна меньше шести часов в сутки повышает риск развития сахарного диабета второго типа. К таким выводам пришли ученые из Швеции и Китая, проведя совместное исследование. Об этом написал сайт kp.ru, ссылаясь на nhlbi.nih.gov.

При это специалисты отметили, что если продлить свой сон до семи часов, то риск диабета резко снижается. Сон важен потому, что во время него отстраивается работа нервной, дыхательной, иммунной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

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Как пояснила изданию врач-эндокринолог Зухра Павлова, недостаток сна приводит к нарушению чувствительности клеток к инсулину и повышению активности симпатической нервной системы, тем самым провоцируя риск сахарного диабета.