Ученые из России рассказали, какие головные боли сообщают о возможном инсульте

Ученые из Уральского государственного медицинского университета и Уральского федерального университета рассказали, как головная боль может сигнализировать о приближающемся или состоявшемся инсульте. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Минобрнауки.

Исследователи понаблюдали за двумя группами пациентов — с первым инсультом и за теми, у кого отсутствовали какие-либо острые неврологические нарушения. Им удалось выделить три типа головных болей: боли, уже знакомые пациентам; боли, которых никогда не было ранее; боли с изменением характеристик (отличались продолжительностью, становились пульсирующими, сопровождались тошнотой и рвотой).

Оказалось, что боли нового типа и головные боли с измененными характеристиками преобладали у больных с перенесенным инсультом. По словам профессора УГМУ, руководителя исследовательской группы Елены Лебедевой, преобладание головных болей у больных с инсультом связано с самим инсультом. Головная боль у пациентов из основной группы отличается от обычной, и чем короче период между началом приступа такой боли и началом инсульта, тем выше вероятность их причинно-следственной связи.

Около 55% людей из первой группы ощущали головные боли нового типа, еще 35% — знакомые боли с заметными изменениями. При этом ни один участник из контрольной группы не испытывал незнакомых головных болей. Благодаря исследованиям впервые в мире были выработаны критерии сторожевой головной боли, которая предваряет наступление инсульта у трети пациентов.