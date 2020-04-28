Ученые из России и Литвы научились преодолевать старение организма

По мнению исследователей, обнаруженный ими способ поможет бороться с аутоиммунными заболеваниями из-за старения организма, в том числе с атеросклерозом, болезнями Альцгеймера или Паркинсона.

Профессор Балтийского федерального университета имени Канта Виктор Селедцов пояснил, что при старении клетки крови перестают защищать организм от внешних патогенов. Более того, она начинают атаковать ткани человека.

«И именно эти атаки становятся причиной аутоиммунных заболеваний, которые обычно ассоциируются со старением организма», — уточнил он.

По информации «ФедералПресс», разработанная вакцинация сможет стимулировать природные механизмы иммунитета.