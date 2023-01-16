Здоровье 16 января 2023, 21:32 Ученые из Португалии рассказали, кому стоит употреблять кофе Monavista: португальские ученые указали на пользу кофе для диабетиков

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Кофе может быть очень полезным для людей с диабетом второго типа. К такому выводу пришли ученые из Португалии, сообщило сетевое издание Monavista.

Специалисты пояснили, что одной из самых распространенных причин развития диабета является ожирение. Вместе с ним возникает жировая болезнь печени, которая в дальнейшем приводит к фиброзу и циррозу.

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Однако употребление кофе может значительно снизить риск возникновения болезней, так как напиток крайне благоприятно влияет на состояние печени. В нем содержатся полифенолы и антиоксиданты, ускоряющие метаболизм глюкозы, написало РИА ФАН.

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