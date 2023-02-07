Здоровье 07 февраля 2023, 16:45 Ученые из Петербурга выявили бактерии, защищающие сердце от инфаркта

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Заведующий НИО токсикологии ЦДТИ Центра Алмазова Юрий Борщев в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказал, что ученым удалось найти способ защиты сердца от инфаркта.

По его словам, новый метод основан на противовоспалительном влиянии микроорганизмов. Бактерии, способные защищать сердце, должны находиться в кисломолочной продукции. Однако чтобы получить к доступ микроорганизмам, их нужно специальным образом культивировать и синтезировать.

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Борщев также порекомендовал покупать продукты, имеющие меньший срок годности, поскольку «стерильная» пища напрямую отражается на здоровье сердца.

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