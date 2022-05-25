Ученые из Пекинского университета рассказали о влиянии яиц на здоровье сердца

Исследователи из Пекинского университета (Китай) провели исследование, в ходе которого выяснили, как яйца влияют на здоровье сердца. Они установили, что регулярное употребление этого продукта может повысить количество полезных для сердца метаболитов в крови. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на журнал eLife.

По мнению специалистов, важно не перерборщить с этим продуктом. Однако умеренное поедание яиц способно уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом яйца также повышают уровень белка в организме.

«Результаты наших испытаний дают объяснение того, как употребление умеренного количества яиц защищает человека от сердечно-сосудистых заболеваний. Но нам необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить связь между употреблением яиц и снижением риска развития болезней сердца», — рассказал один из авторов исследования Цаньцин Ю.