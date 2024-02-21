21 февраля 2024, 14:09
Ученые из Орхусского университета: богатые белком продукты на завтрак улучшат концентрацию
Ученые из Орхусского университета в Дании провели исследование и выяснили, что богатый белковыми продуктами завтрак хорошо насытит и улучшит концентрацию. Об этом сообщил сайт medicalxpress.com.
Отмечается, что специалисты измеряли у участников эксперимента общее ежедневное потребление энергии и когнитивные функции. Те люди, которые ели на завтрак богатую белками пищу, не испытывали чувства голода долгое время.
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Как сообщили «Дни.ру», именно такой прием пищи поможет улучшить концентрацию внимания и избежать перекусов в течение дня.
Ученые
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