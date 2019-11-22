Ученые из Новосибирска нашли способ победить инсульт

Ученые Новосибирского института цитологии и генетики разработали новый метод лечения сосудистых заболеваний. Сейчас лечение ишемических болезней варьируется от нескольких месяцев под капельницами с лекарствами до серьезных хирургических вмешательств, которые спасают пациента от ампутации конечности.

Так, по словам врача-хирурга Михаила Солуянова, для лечения ишемии нижних конечностей «через тоненький прокол в паху заводится под контролем рентгена проводник в артерию. И она изнутри или расширяется — раскрывается, или устанавливается стент по типу, как устанавливаются стенты при операциях на сердце».

Такие сложные операции скоро можно будет заменить приемом нового препарата. Его действие уже доказали в испытаниях на лабораторных животных.

«У этого препарата пока прекрасное доклиническое досье. Он показал свою низкую токсичность, очень хорошую усваиваемость и большой спектр биологических эффектов, которые могут быть использованы для лечения целого спектра серьезных заболеваний», — рассказал заместитель руководителя НИИ клинической и экспериментальной лимфологии филиала Института цитологии и генетики СО РАН Максим Королев.

Отмечается, что новое лекарство поможет и пациентам с ишемическим инсультом. Ежегодно нарушения мозгового кровообращения настигают 15 миллионов человек. Новый препарат в своем роде уникален и сможет доставить активные молекулы к пораженным участкам тканей.

По словам ученых, аналогичные разработки идут и за рубежом. Но есть надежды, что отечественные разработки поступят на рынок раньше — уже в течение пяти лет. Осталось получить разрешение Минздрава и провести клинические испытания.