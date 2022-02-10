Ученые из Норвегии посоветовали отказаться от вредных продуктов ради продления жизни

Норвежские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что переход на правильное питание и отказ от вредной еды может продлить жизнь человека на 10 лет. Об этом написало ИА Nation News.

По словам авторов исследования, добиться значительного улучшения здоровья позволит понимание полезного потенциала разных продуктов питания. Специалисты пришли к выводу, что долголетию способствует отказ от сладостей, полуфабрикатов, красного мяса, а также жирной и соленой пищи. Ученые рекомендуют добавить в рацион цельнозерновые продукты, орехи, фрукты, овощи и бобовые.