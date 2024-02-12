12 февраля 2024, 14:02
Ученые из Миланского университета: бобовые снижают риск развития колоректального рака
Ученые из Миланского университета провели исследование и выяснили, что потребление бобовых способно снизить риски развития колоректального рака. Об этом сообщил сайт ridlife.ru.
Специалисты установили, что одна порция бобовых в неделю снижает вероятность возникновения болезни на 26%, две порции — на 35%.
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Как сообщили «Дни.ру», горох, фасоль и чечевица благоприятно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы. Кроме того, бобовые необходимо есть беременным женщинам для планомерного развития плода.
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