Здоровье 12 февраля 2024, 14:02 Ученые из Миланского университета: бобовые снижают риск развития колоректального рака

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Ученые из Миланского университета провели исследование и выяснили, что потребление бобовых способно снизить риски развития колоректального рака. Об этом сообщил сайт ridlife.ru.

Специалисты установили, что одна порция бобовых в неделю снижает вероятность возникновения болезни на 26%, две порции — на 35%.

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Как сообщили «Дни.ру», горох, фасоль и чечевица благоприятно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы. Кроме того, бобовые необходимо есть беременным женщинам для планомерного развития плода.