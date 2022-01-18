Ученые из Медицинской школы Гроссмана заявили, что ковид оказался опаснее болезни Альцгеймера

Ученые из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете после проведенных исследований пришли к выводу, что нейроны при коронавирусе уничтожаются более массово, чем при болезни Альцгеймера. Об этом написал Life со ссылкой на данные работы.

Для эксперимента исследователи отобрали 250 человек с подтвержденным коронавирусом и без каких-либо признаков когнитивных проблем до болезни. После сравнения данных с пациентами, страдающими болезнью Альцгеймера, выяснилось, что у ковидных уровень NFL почти в три раза выше. Это означает, что нейроны при коронавирусе уничтожаются более массово.

Выявленные нарушения, по словам ученых, не означают, что любой переболевший коронавирусом рано или поздно получит болезнь Альцгеймера. Однако вирус, по их словам, дает большой риск.

По словам научного сотрудника отдела неврологии и клинической нейрофизиологии МГМУ имени Сеченова Элен Мхитарян, ковид является провоцирующим фактором возникновения болезни Альцгеймера. Ее вызывает не сама инфекция, то есть без коронавируса деменция наступила бы все равно у людей, предрасположенных к ней, однако значительно позже.