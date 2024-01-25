Здоровье 25 января 2024, 16:06 Ученые из Копенгагенского университета: веганство повышает риск осложнений при беременности

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Ученые из Копенгагенского университета провели исследование и выяснили, что соблюдение веганской диеты при беременности грозит опасными осложнениями для здоровья матери и ребенка. Об этом сообщил сайт Obstetrics and gynaecology.

Ученые установили, что у женщин-веганок чаще наблюдалась преэклампсия, сопровождающаяся высоким давлением; также их новорожденные весили в среднем на 240 граммов меньше.

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Как сообщили «Дни.ру», исследователи планируют продолжать работу по установлению связи между здоровьем ребенка и питанием мамы в период беременности.