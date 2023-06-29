Здоровье 29 июня 2023, 18:51 Ученые из Клиники Мэйо выясняли, каике женщины наиболее склонны к деменции Neva.Today: использование гормональной терапии повышает риск деменции

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Женщины, которые принимают гормональную терапию во время менопаузы, более склонны к развитию деменции. К такому выводу пришли ученые из Клиники Мэйо и Гарвардской медицинской школы. Об этом сообщила Neva.Today.

Таблетки, которые включают в себя эстроген или комбинацию эстрогена и прогестина, могут увеличивать риск деменции и болезни Альцгеймера. У женщин, которые принимали препараты на протяжении 12 лет, шансы заработать болезнь увеличивались 74%. Однако специалисты подчеркнули, что исследование выявило только связь между гормональной терапией и риском деменции, а не причинно-следственную связь.