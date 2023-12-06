Здоровье 06 декабря 2023, 18:25 Ученые из Китайского университета геонаук выяснили, что физнагрузки облегчают симптомы послеродовой депрессии

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Специалисты из Китайского университета геонаук провели исследование и выяснили, что регулярные тренировки умеренной интенсивности облегчают симптомы послеродовой депрессии. Об этом сообщил сайт journals.plos.org.

Ученые установили, что бег трусцой, ходьба и плавание помогают большинству новоиспеченных мам справиться с тревожностью, перепадами настроения и раздражительностью после родов.

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Как сообщил «Ридус», подобные тренировки для облегчения симптомов депрессии должны длиться от 30 до 45 минут.