06 декабря 2023, 18:25
Ученые из Китайского университета геонаук выяснили, что физнагрузки облегчают симптомы послеродовой депрессии
Специалисты из Китайского университета геонаук провели исследование и выяснили, что регулярные тренировки умеренной интенсивности облегчают симптомы послеродовой депрессии. Об этом сообщил сайт journals.plos.org.
Ученые установили, что бег трусцой, ходьба и плавание помогают большинству новоиспеченных мам справиться с тревожностью, перепадами настроения и раздражительностью после родов.
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Как сообщил «Ридус», подобные тренировки для облегчения симптомов депрессии должны длиться от 30 до 45 минут.
Ученые
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