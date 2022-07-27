Ученые из Китая заявили об опасности частого дневного сна

Частный дневной сон может быть опасен для здоровья. К такому выводу пришли ученые из Центрального Южного Университета в Китае. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на журнал Hypertension.

Исследование длилось 11 лет. Изучив данные 360 тысяч человек, специалисты установили, что люди, которые любят спать днем, на 12% и 24% более подвержены риску возникновения гипертонии и инсульта.

«Это может быть связано с тем, что многие люди, которые спят днем, часто делают это из-за плохого ночного отдыха. Плохой сон ночью связан с ухудшением здоровья, а дневная дрема не может в достаточной степени компенсировать это», — рассказал эксперт по сну Майкл А. Гранднер.