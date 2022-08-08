Ученые из Китая и Сингапура выявили новый вид генипавируса

В Китае выявили вспышку нового генипавируса. Им заразились уже 35 человек, сообщило китайское издание «Пэнпай».

Вирус изучали ученые из КНР и Сингапура. Результаты исследований они опубликовали в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM). Новый генипавирус назвали «Ланъя».

«Тридцать пять пациентов, зараженные вирусом „Ланъя“ (Langya henipavirus, LayV), были выявлены в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань», — сообщили авторы статьи.

По их данным, вирус проявляется лихорадкой, усталостью, кашлем, анорексией, миалгией, а также тошнотой и рвотой. Специалисты ответили, что «Ланъя» похожа на вирус «Нипах», но пока от нового генипавируса никто серьезно не пострадал.

По мнению инфекциониста Сергея Вознесенского, информация о «Ланъе» представляет интерес для Роспотребнадзора и Минздрава, но «не более того».