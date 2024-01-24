Здоровье 24 января 2024, 14:43 Ученые из Катанийского университета: средиземноморская диета улучшает качество сна

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Ученые из Катанийского университета провели исследование и выяснили, что соблюдение средиземноморской диеты, богатой овощами, рыбой и бобовыми, может улучшить качество сна. Об этом сообщил сайт mdpi.com.

Такой рацион снижает вероятность появления бессонницы и внезапных изменений продолжительности сна. Ученые связали положительное влияние диеты на сон с витаминами-антиоксидантами в продуктах, которыми богата средиземноморская диета.

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Как сообщили «Дни.ру», рацион с овощами, фруктами, рыбой и орехами противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.