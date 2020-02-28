Ученые из Канады создали искусственную поджелудочную железу

Разработка поможет людям с диабетом первого типа. Она обеспечит им жизненно важную поддержку.

Сайт «Русская планета» рассказал, что «умная» помпа может устранять высокий и низкий уровень глюкозы. Внутри находится специальный механизм. Он сообщает помпе, какому человеку сколько инсулина необходимо. То есть, работает в индивидуальном режиме.

«Улучшая контроль глюкозы, мы можем значительно улучшить качество жизни пациентов», — заявил один из ученых, работающих над искусственным органом.